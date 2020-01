Processo Ruby ter, ‘Da Berlusconi rapporti con ragazze a turno’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Processo Ruby ter, le testimonianze. Una delle modelle in Aula: “Berlusconi sempre con le mani addosso alle ragazze”. MILANO – Processo Ruby ter, le testimonianze. Dopo le parole di Radaelli, i giudici hanno ascoltato le parole di Ambra Battilana, la modella considerata come una delle testimoni ‘chiave’ di questa vicenda giudiziaria. I giudici hanno ascoltato anche Francesco Chiesa Soprani, un agente noto nel circuito milanese, il quale ha riportato in aula le confidenze che gli sarebbero state fatte da alcune ragazze. Il portinaio, ‘Soldi da ex legale di Ruby’ Il 20 gennaio ha parlato in Aula il custode del Palazzo di Milano nel quale aveva lo studio Luca Giuliante, ex legale di Ruby a Processo nel Ruby Ter. Secondo la testimonianza, buste con soldi passavano dal legale a El Mahroug. Francesco Chiesa Soprani: ‘A turno le ... newsmondo

