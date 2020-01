Primo sì del Senato al processo per Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Con l'assenza della maggioranza e il voto della Lega la Giunta delle immunità di Palazzo Madama ha respinto la proposta di Maurizio Gasparri e ha di fatto accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti. Si chiude così il Primo round di un duello tra maggioranza e opposizione durato settimane. Uno scambio di colpi che non ha risparmiato neppure il presidente del Senato. I rappresentanti del Movimento 5 stelle, del Partito democratico, di Italia Viva e del Misto non hanno partecipato alla seduta di oggi ritenendo illegittima la sua convocazione. La relazione di Gasparri è stata così votata dai Senatori di Forza Italia e da quello di Fratelli d'Italia. I cinque della Lega - pur apprezzandone le argomentazioni - hanno votato no, condividendo così l'appello del segretario del Carroccio che anche oggi ... agi

