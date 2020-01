Per il clima serve un’alleanza tra “maghi” e “profeti” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Venerdì prossimo, il 24 gennaio, un gruppo di intellettuali, ambientalisti, religiosi e manager firmeranno ad Assisi un “manifesto per la sostenibilità”, nel tentativo di rispondere alla crisi climatica con l’impegno a trasformare l’economia in una dimensione “umana”, inclusiva. Si tratta probabilmente della declinazione italiana di quell’idea di “società 5.0” nata in Giappone pochi anni fa, sull’onda degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) indicati dalle Nazioni Unite nel 2015. E anche dell’incontro diretto tra il pensiero ambientalista, il “riformismo” vaticano di Papa Francesco e l’ideale di “innovazione sostenibile” sostenuto da una serie di capi d’impresa ritenuti più “visionari”.Insomma, è una prova della crescente ... huffingtonpost

