Napoli Primavera ultimo in classifica, De Laurentiis esonera Baronio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Risultati pessimi in campionato, dove il Napoli è ultimo in classifica con appena 9 punti in 15 giornate, e girone di Champions fallimentare (squadra fanalino di coda con ben 23 reti subiti in sei partite). Dopo l’ennesima sconfitta patita domenica a Pescara, la SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale. L'articolo Napoli Primavera ultimo in classifica, De Laurentiis esonera Baronio proviene da Anteprima24.it. anteprima24

