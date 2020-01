Misteriosa polmonite in Cina, confermata la trasmissione da uomo a uomo: i rischi (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Misteriosa polmonite recentemente emersa in Cina può essere trasmessa tra uomo e uomo. La notizia è stata confermata dalle autorità di Pechino, facendo riferimento al contagio di alcuni pazienti nella provincia di Guangdong. Cresce così l'apprensione per l'infezione potenzialmente letale, che ha già ucciso tre persone e ne ha contagiate a centinaia, forse migliaia. fanpage

