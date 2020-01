Meteo e clima di Gennaio: caldissimo in Europa, non in Italia, perché? (Di lunedì 20 gennaio 2020) clima E Meteo: come è stata questa prima parte del mese più freddo dell'anno sull'Italia? Il mese di Gennaio è stato, fino ad ora, decisamente siccitoso con precipitazioni che sono state piuttosto scarse con un valore medio nazionale che è circa un quinto di quello normale. E la situazione sembra rimanere piuttosto siccitosa anche se, nella terza decade, è previsto il passaggio di una o forse due perturbazioni, ma difficilmente entro la fine del mese potrà essere recuperato il deficit pluviometrico. Veniamo comunque da una stagione autunnale molto piovosa, e da un primo mese invernale ugualmente piovosissimo. Dal punto di vista termico, le anomalie sulla nostra Penisola sono al momento decisamente contenute. Al 18 Gennaio l'anomalia media è di +0,5°C rispetto alla norma 1971-00, grazie soprattutto alle inversioni termiche che hanno caratterizzato questo mese. Con una ... meteogiornale

