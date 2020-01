Massimo Giletti a Non è l'Arena contro Marco Polimeni: "Ecco il video in cui si vede il suggeritore" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Massimo Giletti torna sulla lite con Marco Polimeni, il giovane presidente del Consiglio comunale di Catanzaro che ospite a Non è l'Arena aveva pronunciato una frase ambigua. Almeno per il conduttore di La7, convinto che il "per me non c'è migliore esempio per un giovane calabrese del Procuratore Gr liberoquotidiano

matteosalvinimi : Amici, questa sera sarò da Massimo Giletti, in collegamento dalla splendida Romagna. Ci vediamo su La7 alle 20.35,… - La7tv : #nonelarena Matteo Salvini in collegamento con Massimo Giletti: 'Sono a casa di una famiglia che sta facendo la piz… - giamprock58 : Sondaggio. Da 1 a 10, quanto schifo vi procura Massimo Giletti? -