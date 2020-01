Libia, Di Maio: “L’Italia è pronta a recitare un ruolo di primo piano per il monitoraggio della pace. Serve una missione per fermare le armi diversa da Sophia” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Lasciatemi dire che il risultato che abbiamo raggiunto ieri alla conferenza di Berlino sulla Libia è stato molto importante perché tutti i Paesi presenti al tavolo hanno sicuramente una grande influenza sulle parti libiche”. E’ quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Affari Esteri dell’Ue a Bruxelles. “Tra i punti di accordo trovati – aggiunge il ministro -, è stato ribadito quello che l’Italia chiedeva da tempo con insistenza: il rispetto dell’embargo delle armi con relative sanzioni per chi viola le regole, la necessità di agire solo tramite azioni politiche escludendo quelle militari e il monitoraggio costante della situazione in Libia. E proprio su questo ultimo punto ci tengo a ribadire che l’Italia è pronta a recitare un ruolo di primo piano per il monitoraggio della pace in Libia. Vi ... lanotiziagiornale

