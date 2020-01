Le previsioni meteo di martedì 21 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le previsioni meteo di martedì 21 gennaio – Nuvole e banche di nebbia interesseranno le pianure del Nord. Al Centro addensamenti compatti e piovaschi sulla Sardegna. Al Sud nuvole sul versante tirrenico peninsulare. Le previsioni meteo di martedì 21 gennaio – Addensamenti compatti interesseranno le regioni settentrionali, la Sardegna e il versante tirrenico meridionale. Temperature in lieve calo su quasi tutta la penisola. Nord – Nuvole e nebbie sui settori pianeggianti, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Ancora nuvole e banchi di nebbia sulle pianure interne, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che scenderanno a 9 gradi. Centro – Addensamenti compatti e locali piovaschi sulla Sardegna Nuvole e rovesci sparsi sulla Sardegna centro-orientale, cielo velato o ... newsmondo

