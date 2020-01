Il presidente Rai Marcello Foa si oppone a Junior Cally a Sanremo: “Una scelta inaccettabile” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo è diventata in questi giorni oggetto di polemiche. Il rapper romano è stato contestato per aver scritto una canzone che descriveva un femminicidio, motivo per cui anche il presidente della vigilanza Rai, Marcello Foa, ha espresso il suo disappunto sulla scelta di introdurlo tra i cantanti: "La credibilità di chi canta deve rientrare fra i criteri di selezione" fanpage

