Il misterioso virus in Cina, perché fa paura come la Sars (Di lunedì 20 gennaio 2020) I morti sono tre, ma a fare davvero paura è il numero dei nuovi contagi per il nuovo misterioso virus che fa paura in Cina. In due giorni si sono registrati 136 casi del virus simile alla Sars. I morti sono nella città di Wuhan, dove è stato localizzato il primo focolaio dell’infezione. Il nome scientifico del virus è 2019-nCoV, mai registrato prima negli esseri umani, e porta una polmonite. Se i casi mortali sono nella regione in cui per la prima volta è apparso il virus, i contagi si sono molto allargati: due anche a Pechino e uno a Shenzhen. C’è stato un caso in Corea del Sud, dopo quelli segnalati in Giappone e Thailandia. Si parla di una somiglianza con la Sars, che nel 2013 portò alla morte di oltre 700 persone nel mondo, la maggior parte in Asia, perché l’agente patogeno è simile. È un coronavirus, una famiglia di virus a forma di corona, che portano malattie dal raffreddore fino ... vanityfair

