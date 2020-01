Il carabiniere eroe e la bimba in fin di vita: "Che gioia salvarla, ho pianto con i genitori" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tiziana Paolocci La piccola di 20 giorni stava soffocando, il militare fuori servizio è intervenuto Da un giorno tutti lo chiamano eroe. Ma Angelo Perillo, 37 anni, vicebrigadiere della compagnia Trionfale di Roma, prima di tutto è un papà. Ed è stata quella consapevolezza, quella forza, la determinazione che solo un genitore può avere, ad averlo spinto sabato a salvare una bambina di venti giorni che stava soffocando, praticandole la manovra di Heimlich, che ha liberato le vie aeree della neonata, consentendole così di tornare a respirare. L'angelo con la divisa, in quel momento la divisa non ce l'aveva nemmeno. Era fuori servizio sabato alle 13.30, quando è successo il fatto. «Stavo facendo dei giri a Prati per svolgere alcune commissioni - racconta Perillo - non abito molto distante da lì. All'improvviso ho sentito gridare aiuto, aiuto, un medico, aiuto, mia figlia non ... ilgiornale

