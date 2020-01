Gregoretti, sì della Giunta al processo a Salvini. Il leader della Lega: “Pd vigliacco, i miei voteranno sì anche in Aula” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gregoretti, Salvini a processo: sì della Giunta. La reazione del leader Lega Nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio 2020, la Giunta delle immunità del Senato ha espresso il suo voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti: alla fine, come richiesto dallo stesso leader della Lega, ha prevalso il “sì” al processo. Adesso, sarà il Senato a dover votare a sua volta dopo la delibera della Giunta. In caso di un nuovo “sì”, l’ex ministro dell’Interno potrà essere messo sotto processo dal Tribunale dei ministri di Catania. Il voto in Giunta è arrivato al termine di una giornata molto agitata, con i senatori della maggioranza (M5s, Pd, Leu e Italia Viva) che hanno deciso alla fine di non essere presenti alle procedure di voto, che si sono svolte dunque con soli 10 membri sui 23 della ... tpi

matteosalvinimi : Sulla vicenda #Gregoretti, domani chiederò a chi è chiamato a farlo, dunque anche ai senatori della Lega, di votare… - fattoquotidiano : Gregoretti, Salvini: “È una barzelletta. Chiederò ai senatori della Lega di mandarmi a processo. I giudici? Non rom… - TgLa7 : +++ #Gregoretti : Giunta @Senato vota sì a processo contro @matteosalvinimi +++ Assenti gli esponenti della maggior… -