Gregoretti, caos sul voto in Giunta: maggioranza pronta a disertare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il voto sul caso Gregoretti a carico di Matteo Salvini è previsto per le ore 17 di lunedì 20 gennaio 2020: la maggioranza, però, è pronta a disertare. Da quanto si apprende, infatti, i capigruppo di Pd, Iv e LeU si incontreranno in Aula al Senato alle ore 15:30: dalla riunione uscirà la linea da seguire in Giunta. Salvini, inoltre, aveva già invitato i colleghi a votare a favore del processo: “Votate per mandarmi a processo – aveva detto – e la chiariamo una volta per tutte”. Gregoretti-Salvini, voto in Giunta Non si conosce ancora la linea che intende seguire la maggioranza sul voto a Matteo Salvini sul caso Gregoretti: l’attesa per la riunione resta alta. Alle ore 15:30 i capigruppo di Pd, Iv e Leu si incontrano in Senato: l’idea è quella di disertare il voto come segno di protesta. Infatti, durante l’incontro di venerdì scorso, il voto ... notizie

antonio13674643 : Gregoretti, oggi si decide ma è caos in giunta. La maggioranza pronta a disertare mala smetta di fare il buffone. L… - zazoomnews : Caso Gregoretti-Salvini caos sul voto in Giunta. La maggioranza pronta a disertare la riunione - #Gregoretti-Salvi… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Gregoretti, oggi si decide ma è caos in giunta. La maggioranza pronta a disertare [di LIANA MILELLA] -