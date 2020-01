“Figlia di p***”. GF Vip, Barbara Alberti ancora nella bufera. Cosa ha combinato stavolta la scrittrice (Di lunedì 20 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, c’è aria di tensione. Dopo l’eliminazione di Salvo Veneziano, nella casa non si smorza l’atmosfera tesa. Il pizzaiolo di Siracusa è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver usato frasi sessiste e poco rispettose nei confronti dell’influencer milanese Elisa De Panicis. Ma le polemiche non si sono placate con l’eliminazione di Salvo Veneziano. E nella casa sono volate altre parole che sono suonate davvero male. Quelle di Barbara Alberti che si è accanita contro Pasquale Laricchia. Vediamo Cosa è successo nel dettaglio: quando Barbara Alberti ha saputo Cosa aveva detto Salvo Veneziano, la scrittrice è stata molto dura con il pizzaiolo e ha criticato anche chi ha riso delle sue battute. Pasquale Laricchia, per esempio. “Era furibondo ci avrebbe ucciso tutti. Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio – ha detto Barbara Alberti di Pasquale Laricchia – ... caffeinamagazine

