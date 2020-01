Cyberpunk 2077 su PS5 ed Xbox Series X? Nonostante il rinvio per CD Projekt RED non cambia nulla (Di lunedì 20 gennaio 2020) Qualche giorno fa a malincuore avevamo dato la notizia del rinvio di Cyberpunk 2077. CD Projekt RED, lo studio dietro al suo sviluppo, aveva dichiarato che questi mesi serviranno a migliorare il gioco e a renderlo praticamente perfetto sotto ogni punto di vista.Dopo l'annuncio molti però hanno ipotizzato che a questo punto il gioco sarebbe stato annunciato non più per le console attuali, ma per PlayStation 5 ed Xbox Series X. Tuttavia è proprio CD Projekt RED a smontare l'ipotesi: anche se rinviato, Cyberpunk 2077 verrà pubblicato per PlayStation 4 ed Xbox One. Il team però strizza l'occhio alla next-gen: "Ovviamente stiamo guardando anche per la prossima generazione di console. Siamo a conoscenza di molte informazioni su ciò che sta succedendo con queste piattaforme, ma francamente, non abbiamo nulla da condividere ora in relazione a ciò".Quindi sì, Cyberpunk 2077 arriverà sulle ... eurogamer

