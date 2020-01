Bobby (Di lunedì 20 gennaio 2020) Bobby, un meraviglioso cucciolo dallo sguardo dolcissimo era purtroppo rimasto intrappolato con la testolina all’interno di un recinto e non sapeva più come fare per riuscire a liberarsi. Il problema era che a forza di muoversi per cercare di liberarsi poteva rimanere soffocato. Non poteva resistere a lungo in quella situazione senza né mangiare né bere e le speranze di vita del povero cucciolo si affievolivano sempre di più. Dopo un po’ un ragazzo, che era anche volontario di una associazione passando con il proprio motorino da quelle parti notò che nel recinto c’era qualcosa. Avvicinandosi rimase sconvolto nel vedere che c’era una cucciolo intrappolato con la testa nella rete e non riusciva più a muoversi. Immediatamente il ragazzo decise di prestargli soccorso, sapeva che ... bigodino

