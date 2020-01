Avvelenano la birra per rubargli i soldi: morto un 63enne, arrestata una coppia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sta prendendo forma l’indagine nei confronti di una coppia accusata dell’omicidio preterintenzionale di un amico 63enne, Vito Balboni. Il corpo è stato trovato il 6 novembre e la coppia ha ammesso di averlo drogato per rubargli i soldi. Tuttavia, la vicenda ha assunto una piega decisamente più tragica. Scoperto in macchina: era morto da 6 giorni Si chiamava Vito Balboni ed era residente a Bentivoglio (Bologna). Da quasi tre mesi la sua morte è al centro delle indagini dei Carabinieri della città felsinea, perché fin dall’inizio è sembrata subito sospetta. Il corpo è stato trovato nella sua auto, ma Vito Balboni era morto da circa 6 giorni.L’autopsia ha rivelato che ad ucciderlo è stato un mix letale di psicofarmaci, elemento che ha subito indotto a pensare ad un avvelenamento. Inoltre, dal suo conto in banca sono risultati dei prelievi fatti la notte della sua morte. Tutti ... thesocialpost

