Anna Bianchi, moglie di Pietro Anastasi/ "Voleva morire come Dj Fabo. Mi disse..." (Di lunedì 20 gennaio 2020) Anna Bianchi, moglie di Pietro Anastasi rivela: "Voleva morire come Dj Fabo". La scoperta della Sla e gli ultimi attimi insieme... ilsussidiario

soldi_anna : RT @intuslegens: Io considero quest'uomo - nero - una persona intelligentissima. Considero invece #MattiaSantori e l'intero ammasso delle #… - sportli26181512 : #SerieA Anastasi come dj Fabo: “Aveva chiesto di andare in Svizzera per la morte assistita”: A rivelarlo è stata la… - Sir_Bianchi : @anna_salvaje @Il_Vitruviano @fangbianmen Non credo sia esatto: padri, mariti e fidanzati sono più numerosi. -