Ambigua Davos (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’ambiguità delle élite globaliste stavolta si concentra in uno spazio e in un tempo. Lo spazio è Davos, la piccola cittadina di montagna svizzera che accoglie il World economic forum, l’evento che ogni anno mette assieme i potenti della terra. Il tempo è martedì mattina, quando nel giro di poche ore si alterneranno nelle sale ospitanti i panel prima Greta Thunberg e poi Donald Trump. Come potranno i tremila leader mondiali, tra cui 53 capi di stato e di governo nonché i vertici delle più grandi multinazionali dell’economia e della finanza, applaudire contemporaneamente l’attivista svedese campionessa della lotta all’emergenza climatica e il presidente americano più eco-negazionista di sempre ma che dalla sua ha un’economia in costante crescita e una Wall street che ha battuto tutti i record? ... huffingtonpost

