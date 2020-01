A cosa serve la matematica? Una risposta viene dal cuore (di A. Quarteroni) (Di lunedì 20 gennaio 2020) (A cura del prof. Alfio Quarteroni, docente al Politecnico di Milano e all’Epfl di Losanna, socio linceo) La matematica, oggi, ha un ruolo importante nella vita di tutti noi. Essa ci permette, ad esempio, di usare i motori di ricerca per interrogare il web e avere risposte quasi istantanee, trasmettere foto e filmati con i nostri cellulari, fare acquisti in rete sicuri grazie ad algoritmi di crittografia, effettuare previsioni del tempo per capire se pioverà e che temperatura ci sarà nella nostra città, capire in anticipo se un fiume esonderà o resterà entro gli argini in caso di onde di piena. Possiamo usare metodi matematici per capire se le polveri sottili sulle nostre città (particolarmente esposte nei periodi invernali a inquinamento da traffico intenso e da riscaldamento urbano) supereranno o meno i limiti stabiliti per ... huffingtonpost

