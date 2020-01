88enne strangola la moglie malata e tenta il suicidio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Federico Garau L'anziano avrebbe agito spinto dalla disperazione: non voleva che lui e la consorte diventassero un peso per la famiglia. Sotto choc la figlia, che ha fatto la drammatica scoperta ed ha dato l'allarme Tragedia ieri pomeriggio in un'abitazione di Certosa, quartiere della città di Genova, dove un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie, tentando poi di porre fine anche alla propria vita. Tratto in salvo, l'anziano si trova ora ricoverato in ospedale, dove è piantonato dagli agenti della questura. I fatti, secondo le poche notizie filtrate sino ad ora e riportate dai quotidiani locali, si sono verificati durante la giornata della scorsa domenica 19 gennaio, intorno alle ore 14:30. Il dramma si è consumato all'interno dell'abitazione della coppia, sita in via Sergio Piombelli al civico 19. Qui il pensionato Aurelio Ottaviani ha aggredito la consorte, strangolandola ... ilgiornale

