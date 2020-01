Test emotivo: quello che vedi per primo ti dirà cosa vorresti essere (Di domenica 19 gennaio 2020) Contattare ciò che ci emoziona, motivare e rafforzare non è sempre facile. Molte volte le paure sono grandi e ci allontanano dal sentiero. Usa questa immagine per scoprire quello che vuoi con tutto il tuo desiderio ma, forse, non hai il coraggio di assumerlo. cosa vedi per primo in questa immagine? La risposta indica ciò che vuoi in fondo al tuo essere. Una serratura Se quello che vedi per primo è una serratura, significa che sei in una fase della tua vita in cui vuoi essere amato, contento e sentire che qualcuno si prende cura di te. Stai cercando un legame emotivo che sia autentico, trasparente, onesto e puro. Vuoi arrenderti e aprire il tuo cuore, sapendo che non sarai ferito e che i tuoi sentimenti saranno ricambiati nella stessa misura. Una donna Se ciò che vedi per primo è una donna, ciò che ... bigodino

gemvini : riflettere di più e approfondire più accuratamente la pansessualità anche dal punto di vista emotivo di ola e carat… -