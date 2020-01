Terremoto in tempo reale, scossa tra Piemonte e Liguria trema la terra a Alessandria e Genova (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa tra il Piemonte e la Liguria. L’evento sismico, di magnitudo 2.6, è stato registrato alle ore 8.59. L’epicentro della scossa è stato individuato a una profondità di 9 chilometri dalla crosta terrestre a 4 chilometri da Borghetto di Borbera. L’evento sismico è stato avvertito anche in altri comuni quali Cantalupo Ligure, Grondona, Rocchetta Ligure, Garbagna Roccaforte Ligure, Dernice, Albera Ligure tutti comuni in provincia di Alessandria a pochi chilometri però dalla Liguria. L’evento sismico è stato anche avvertito a Alessandria e Genova città. Solo qualche ora prima una scossa di Terremoto è stata segnalata sempre in Piemonte in provincia di Cuneo. L’evento sismico di magnitudo 3.1. è stato avvertito alle ore 6,22 a pochi chilometri da Neive. Le due scosse di Terremoto avvenute a ... Leggi la notizia su baritalianews

