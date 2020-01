Terremoti, allarme scosse in poche ore: cosa sta succedendo (Di domenica 19 gennaio 2020) Si registrano diverse scosse di Terremoti, di varia magnitudo ed entità: il tutto avviene in poche ore, ecco l’aggiornamento e costa sta succedendo Onde sismiche, Fonte: Pixabay Nel corso delle ultime ore, a breve distanza l’uno dall’altra, si sono registrate diverse scosse e vari Terremoti in Albania e in Cina: gli eventi sismici riportati non hanno la medesima entità, ma dal più forte al più ‘debole’ sono degni di nota. L’allarme si è registrato nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio, e gli eventi in questione sono avvenuti tutti, almeno al momento, tra le 13 e 38 e le 14 e 28. Per quanto riguarda i Terremoti che hanno preoccupato e gettato nel panico la popolazione del Paese dell’Albania, si tratta, stando a quanto riportato dal sito dell’INGV, (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), di due ... Leggi la notizia su chenews

