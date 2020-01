"Sul caso Gregoretti rifarei tutto". Parla Casellati (Di domenica 19 gennaio 2020) "In coscienza, rifarei tutto allo stesso modo" nel voto in giunta sul caso Gregoretti così come l'aumento dei membri della giunta del regolamento chiesto dalla maggioranza: lo assicura il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista alla Stampa in cui ha risposto alle polemiche di Pd e M5s affermando che "la terzietà non è un elastico che c'è solo quando una decisione conviene a una parte". "Anzitutto non ho uno 'schieramento' perché rappresento tutto il Senato", ha sottolineato, "quando ho deciso di aumentare i membri della giunta del regolamento, ho avuto l'opposizione contro e la maggioranza mi ringraziava". "Prima della riunione della giunta per il regolamento gli esponenti della maggioranza mi avevano fatto presente di essere rimasti 4 contro 6 dopo il passaggio del senatore Grassi con la Lega, per questo ... Leggi la notizia su agi

