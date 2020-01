Roma, Dzeko: «Fatta una grande partita. Su Immobile…» (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, Dzeko commenta la vittoria contro il Genoa: «Abbiamo fatto una grande partita. Immobile? Spero non segni domenica» L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria dei giallorossi contro il Genoa. Ecco il pensiero del bosniaco: «Il terzo gol l’ha chiusa ma penso che in generale abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo sbagliato sulla palla lunga dove abbiamo preso gol. Abbiamo anche sofferto un po’ ma penso che ci stia. Immobile? Tra noi due non sarà derby. Tanti complimenti a lui che ha fatto tanti gol. Speriamo che non lo faccia domenica, poi può ricominciare non c’è problema. Oggi era importante per arrivare alla Juventus e al derby con un po’ più di fiducia». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

