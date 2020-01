Precipita ultraleggero a Moncalvo: morto il pilota (Di domenica 19 gennaio 2020) Tragedia a Moncalvo, comune in provincia di Asti, nel Monferrato. Un ultraleggero è Precipitato schiantosi sulla piazza centrale del paese. La vicenda è accaduta durante la giornata di sabato 18 Gennaio 2020. Per il pilota, purtroppo non c’è stato niente da fare. Lino Frigo, 71 anni, è morto nell’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 di Alessandria ma ogni tentativo di salvare la vita all’uomo si è rivelato vano. La vittima era un ferroviere in pensione residente proprio a Moncalvo. Lino Frigo è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente. Il 71enne era da sempre appassionato di ultraleggeri i quali non possono volare oltre i 300 metri d’altezza. Frigo aveva deciso di noleggiarne uno a tre assi. Precipita ultraleggero a Moncalvo Fortunatamente, non si registrano altri feriti: al momento dello schianto, ... Leggi la notizia su notizie

