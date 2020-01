Milan, Ibrahimovic: «Vincere era la cosa più importante e l’abbiamo fatto» (Di domenica 19 gennaio 2020) Milan, Zlatan Ibrahimovic commenta la vittoria contro l’Udinese: ecco le parole del centravanti svedese dopo la gara Zlatan Ibrahimovic ha commentato la vittoria contro l’Udinese. Ecco le sue parole al canale tv svedese Cmore Sweden. Ibrahimovic – «Dovevamo Vincere, era la cosa più importante e lo abbiamo fatto. Bisognava dare continuità dopo la vittoria con il Cagliari, per continuare a salire in classifica. Non è stata una partita semplice, perchè si era messa male, dato che i nostri avversari sono andati subito in vantaggio. Però ci siamo riusciti, l’abbiamo ribaltata. Questa vittoria ci sarà di grande aiuto, dal punto di vista mentale, per far crescere la nostra autostima, per credere di più nei nostri mezzi. Dovevamo Vincere e lo abbiamo fatto». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

