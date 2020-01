Juve, Sarri contento a metà: «Dovevamo chiudere prima la partita» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Maurizio Sarri ha parlato dopo la partita vinta dalla sua Juventus contro il Parma. Le parole del tecnico bianconero a Sky Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello Stadium tra bianconeri e Parma. Queste le parole del tecnico bianconero. POST SUPERCOPPA – «Avevamo fatto bene anche le tre partite prima della Supercoppa. Avevamo sbagliato quella partita, anche in campionato. La squadra è in crescita. Abbiamo fatto una partita meno pulita, con la responsabilità di non averla chiusa. Come succede spesso finisci per soffrire contro una squadra in salute che in certe occasioni diventa pericolosa». STESSA FORMAZIONE – «Da mercoledì ne ho cambiati sette… Io penso a mercoledì non a domenica scorsa come formazione. Abbiamo cambiato molto, dopo il 2-1 ho voluto dare il messaggio alla squadra di chiudere la partita. Poi abbiamo cercato di riequilibrare la ... calcionews24

