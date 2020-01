Harry e Meghan dovranno mantenersi da soli, tra le prospettive anche le serie tv: potrebbero sbarcare su Netflix (Di domenica 19 gennaio 2020) Netflix è il ‘luogo’ dove il principe Harry e la sua amata Meghan potrebbero approdare ora che non hanno più obblighi ufficiali. Il colosso americano sarebbe, ovviamente, interessato a lavorare con i Sussex: “Chi non lo sarebbe? Si’, certo“, ha detto Ted Sarandos, responsabile contenuti della piattaforma di streaming on demand, intercettato nel week-end a un evento a Los Angeles, dall’agenzia britannica Press Association. Netflix, che tra l’altro produce la serie The Crown, sulla vita della regina Elisabetta II, offrirebbe ai Sussex una piattaforma con 158 milioni di abbonati. Harry ha gia’ partecipato a un documentario sulla salute mentale con Oprah Winfrey, amica della coppia, per Apple Tv. E la scorsa settimana The Times ha rivelato che Meghan, divenuta famosa per il suo ruolo nella serie Suits, prestera’ la voce per un ... meteoweb.eu

