Downton Abbey: Julian Fellowes inizierà a scrivere il sequel del film a breve? (Di domenica 19 gennaio 2020) Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey, si è pronunciato sulla realizzazione del secondo film basato sulla serie televisiva. Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey, si è pronunciato sulla realizzazione del sequel del film basato sulla serie. Lo sceneggiatore inglese, presente a un incontro stampa della Television Critics Association per parlare del suo nuovo progetto Belgravia, basato sul suo romanzo e prossimamente in onda su ITV nel Regno Unito ed Epix negli Stati Uniti, ha anche accennato alla prossima realizzazione di un'altra serie, questa volta per la HBO. Alla domanda sul sequel del film del 2019 ha risposto "Non prima di aver finito di scrivere The Gilded Age! Lasciatemi respirare un attimo!" Downton Abbey, la recensione: il ritorno "regale" ... Leggi la notizia su movieplayer

