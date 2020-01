Cristiano Ronaldo lancia la Juventus in fuga: Parma battuto 2-1 allo Stadium (Di domenica 19 gennaio 2020) Nella prima giornata di ritorno di Serie A, i campioni d'Italia sfruttano il turno casalingo e il mezzo passo falso dell'Inter. A piegare la resistenza di un buon Parma, ci ha pensato Cristiano Ronaldo: autore di due gol, prima e dopo il pareggio di Cornelius. Grazie a questo risultato, i bianconeri ora sono a + 4 sulla squadra di Antonio Conte. fanpage

