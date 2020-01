Cristiano Malgioglio rivela: “Ecco perché Romina Power non parteciperà a Sanremo” (Di domenica 19 gennaio 2020) Intervistato da Silvia Toffanin, ai microfoni di Verissimo, Cristiano Malgioglio ha rivelato i motivi per cui Romina Power non parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Cristiano Malgioglio rivela: “Ecco perché Romina Power non parteciperà a Sanremo” Ospite inatteso di Verissimo, Cristiano Malgioglio è arrivato in studio per fare una sorpresa alla sua cara amica Iva Zanicchi, in occasione del suo compleanno. Il cantautore si è lasciato andare a delle dichiarazioni inaspettate su Al Bano e Romina Power, svelando i motivi per cui non parteciperanno al Festival di Sanremo 2020. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, Amadeus non ha confermato né smentito la loro presenza sul palco dell’Ariston, affermando però che vorrebbe averli come ospiti. I due, insomma, saranno presenti durante la kermesse canora, ma non come partecipanti, bensì in qualità di super ... Leggi la notizia su velvetgossip

