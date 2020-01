Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite, streaming, guida Sky e DAZN (19 gennaio) (Di domenica 19 gennaio 2020) Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2020, che vedrà disputarsi il suo turno numero 20, attraverso sei partite, iniziando dal lunch match delle ore 12.30, quando il Milan di Zlatan Ibrahimovic ospiterà l’Udinese, in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma in abbonamento a 9,99€ al mese, da poco sbarcata anche nel bouquet di Sky Sport. Alle 15.00 toccherà ancora alla rete streaming mandare in onda il match tra Verona e Bologna, mentre Brescia-Cagliari e Lecce-Inter saranno esclusiva di Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport Serie A. Proprio quest’ultima sarà invece la grande protagonista del tardo pomeriggio, poichè alle 18.00 trasmetterà Genoa-Roma, prima del posticipo delle 20.45 tra la capolista Juventus ed il Parma. Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati ... Leggi la notizia su oasport

