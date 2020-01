Calcio, Balotelli ne combina un’altra delle sue: insulti all’arbitro ed espulsione in Brescia-Cagliari (Di domenica 19 gennaio 2020) Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Una lezione che evidentemente Mario Balotelli non ha ben compreso, come dimostra l’ennesimo episodio discutibile di cui si è reso protagonista nell’odierno pomeriggio di Serie A. Nel corso di Brescia-Cagliari, infatti, l’attaccante della squadra lombarda è stato espulso per aver insultato platealmente l’arbitro e ora si prepara a dover scontare una lunga squalifica. L’episodio incriminato giunge al minuto 81: Balotelli, subentrato da appena 7′ al posto di Alfredo Donnarumma, interviene in modo scomposto su Pisacane e viene giustamente ammonito; il numero 9 del Brescia, però, non ci sta e protesta platealmente mandando più volte “a quel paese” l’arbitro Giua, che a questo punto non può far altro che estrarre un inevitabile cartellino rosso. SuperMario salterà dunque sicuramente la partita ... Leggi la notizia su oasport

UgoBaroni : RT @calciomercatoit: ??Calcio in faccia e doppio 'vaffa': #Balotelli ci ricasca in #BresciaCagliari... - UgoBaroni : RT @tuttosport: Furia #Balotelli in Brescia-Cagliari: 'vaffa' all'arbitro e rosso. In campo solo 7'! ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: L'#Inter frena a Lecce: 1-1. Brescia, #Balotelli entra e prende subito il rosso?? -