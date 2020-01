Bologna, avvelenano amico per rapina: arrestata una coppia (Di domenica 19 gennaio 2020) A Bologna due coniugi hanno avvelenato un 63enne per rapinarlo. L’uomo però sarebbe morto tragicamente dopo che la coppia è riuscita a rubare 1900 euro dal bancomat. Ora i coniugi sono in stato di fermo e accusati d’omicidio. Bologna, coppia avvelena 63enne per il bancomat Avrebbero avvelenato l’amico 63enne per derubarlo, ma Vito Balboni, la vittima, sarebbe morto poco dopo, intralciando di fatto i piani. Questo è quello che è successo a Bologna, dove una coppia di coniugi avrebbe fatto assumere all’amico una birra contente dosi massicce di Rivotril e Nozinan, due potenti psicorfamaci con effetti colleterali davvero nocivi. A conferma della premeditazione, ci sarebbe proprio la prescrizione medica che la moglie si è fatta dare dal medico qualche giorno prima. Secondo gli inquirenti, la coppia avrebbe avvelenato l’uomo per derubarlo di 1900 euro presenti ... Leggi la notizia su notizie

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Bologna, avvelenano e uccidono amico per derubarlo: fermati marito e moglie #bologna - zazoomnews : Bologna avvelenano e uccidono amico per derubarlo: fermati marito e moglie - #Bologna #avvelenano #uccidono #amico - UrsulaKraus : Neanche dei amici di puoi più fidare... -