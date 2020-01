Anna Oxa, perde la pazienza Silvia Toffanin: “Vuoi litigare?” (Di domenica 19 gennaio 2020) Anna Oxa, nervi tesi con Silvia Toffanin: lite sfiorata a Verissimo In un mercato discografico pieno zeppo di meteore, esistono ancora i giganti come Anna Oxa. Voce potente, timbro facilmente riconoscibile: artiste così difficilmente te li dimentichi. Perché non è un prodotto omologato, fatta a stampino e pure nelle interviste la personalità della donna trabocca sempre. Nel bene o nel male, ripudia il politically correct e se necessario “azzAnna” i nemici. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo in passato, Anna Oxa creò scompiglio, insofferente dopo alcune domande riguardanti il cambiamento compiuto durante gli anni. Chissà cosà gli sarà passato per la testa, forse nelle parole pronunciate dalla conduttrice scorgeva allusioni su un’eventuale incoerenza. Senz’altro ci rimase male, infatti la risposta fu piuttosto sgarbata. Quando guarda dei filmati passati che la riguardano in passato ... Leggi la notizia su kontrokultura

