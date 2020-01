Whatsapp, la bufala del caso di meningite in un supermercato di Favara (Di sabato 18 gennaio 2020) Stanno circolando via Whatsapp diversi messaggi in cui si allerta la popolazione di stare alla larga da un supermercato di di Favara, in provincia di Agrigento, siccome una donna sarebbe stata prelevata dal locale e portata in ospedale per un caso di meningite. Eccone uno: Non andate al centesimo nessuno di voi e avvisate più persone possibile. Si sono portati a quanto pare una signora con la meningite. Stanno disinfettando tutto. Mi raccomando Contattato questo pomeriggio l’ASP di Agrigento mi confermano al telefono che non hanno trattato nelle giornate di ieri e di oggi un caso del genere. Si tratta di una bufala, al supermercato Centesimo di Favara non è successo nulla del genere nella giornata di ieri venerdì 17 gennaio 2020. Ecco gli altri messaggi che circolano (riscontrati con il nome del locale censurato): Evitate di andare al supermercato il (omissis) ... Leggi la notizia su open.online

Whatsapp bufala Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Whatsapp bufala