Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 18:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA A24 Roma TERAMO A VIA APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA APPIA A VIA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, ARICCIA E GENZANO DI Roma NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI E SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI DA VALLE FIORETTA A FROSINONE NEI DUE SENSI INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 18:30: VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: ?????#Roma #19gennaio 21ª Edizione della Corsa di Miguel (10 Km competitiva e NON) La 10 km parte da Lungotevere Diaz, l… -