Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 13:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 13.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA VIABILITA’ E’ ABBASTANZA REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio TRASPORTO PUBBLICO: PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A È CHIUSA CORNELIA. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA MA13, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI CORNELIA CON VALLE AURELIA. PER LA CHIUSURA DI BARBERINI È ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 SUL PERCORSO TERMINI-VIA NAZIONALE-LARGO CHIGI-VIA DEL TRITONE-PIAZZA BARBERINI-TERMINI. PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 Roma-CASSINO-NAPOLI E Roma-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLazioNE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO, VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI E ORARI E CORSE. FINO AL 4 FEBBRAIO IL ... Leggi la notizia su romadailynews

