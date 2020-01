‘Stai attento, stai mandando la Rai in bancarotta…’: Flavio Insinna, l’ultimatum di una fan [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Flavio Insinna a L’Eredità nonostante le critiche Ogni giorno alle 18:45 c’è un appuntamento fisso su Rai Uno, ovvero quello con L’Eredità, lo storico game show condotto da Flavio Insinna. Quest’ultimo da un paio di stagioni ha preso le redini del quiz tv che da anni era nelle mani del compianto Fabrizio Frizzi. I vertici di Viale Mazzini hanno scelto lui come erede anche se in molti non sono d’accordo con tale decisione per via di quello che è accaduto ad Affari Tuoi. Ricordiamo che in quel periodo l’attore romano maltrattò verbalmente dei concorrenti è tutto venne a galla grazie a dei fuori onda trasmessi a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci è che sollevarono un polverone mediatico. L’avvertimento all’attore romano e ai vertici della Rai Questa settimana i telespettatori de L’Eredità hanno avuto modo di vedere ... Leggi la notizia su kontrokultura

