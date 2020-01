Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 18 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus482Inter463Lazio454Roma355Atalanta356Cagliari297Parma288Torino279Hellas Verona*2510Milan2511Napoli2412Udinese2413Bologna2314Fiorentina2115Sassuolo1916Sampdoria**1917Lecce1518Genoa1419Brescia1420SPAL12 *una partita in meno**una partita in più Serie A, la 19^ giornata Primo passo falso del nuovo anno per l’Inter che cede il titolo d’inverno alla Juventus, vittoriosa a Roma. La Lazio mette la decima mentre il Cagliari si ferma per la quarta volta consecutiva contro il Milan. Nelle parti basse l’unica a sorridere è la Sampdoria. fonte foto https://twitter.com/juventusfc Serie A, la 18^ giornata Il 2020 riparte da dove eravamo rimasti. Inter e ... Leggi la notizia su newsmondo

Rapi44432557 : RT @AndreaCervone: Personalissima classifica delle serie di #AppleTVPlus fino ad ora: - The Morning Show: 9/10 - Servant: 8/10 - Man of Ma… - ElenaRossin : Serie A, la classifica della 20ª giornata dopo Lazio-Sampdoria - Mellow87_ : Classifica marcatori Serie A Immobile C. 14 Ronaldo C. 14 Lukaku 14 Joao Pedro 11 Martinez L. 10 Muriel 10 Belotti 9 Ilicic 9 Immobile R 9 -