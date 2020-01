Pallanuoto, Europei 2020: tutte le qualificate per gli ottavi ed i quarti di finale. Accoppiamenti e tabellone (Di sabato 18 gennaio 2020) Si stanno giocando a Budapest, in Ungheria, gli Europei 2020 di Pallanuoto: il torneo maschile vedrà la seconda fase iniziare lunedì 20 per concludersi domenica 26 gennaio con la finalissima. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che è passata direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. L’Italia nella prima fase ha affrontato nell’ordine Grecia, Francia e Georgia chiudendo al primo posto il Girone D ed attendendo ai quarti la vincente di Montenegro-Turchia. Le gare dell’Italia saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV (che trasmetterà tutto il torneo), mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le sfide del Settebello. Di seguito il calendario della seconda fase del torneo maschile ... Leggi la notizia su oasport

