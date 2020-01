Onde elettromagnetiche ‘spengono’ la dipendenza da droga e gioco d’azzardo: lo studio a Padova (Di sabato 18 gennaio 2020) Si punta a ‘spegnere’ il desiderio del gioco d’azzardo patologico e la dipendenza da cocaina attraverso ‘mini-scosse’ indolori, ossia Onde elettromagnetiche diffuse da una ‘piastra intelligente’ appoggiata sul cranio del paziente, una sonda stimolante a forma di 8. Questa nuova apparecchiatura, del valore di 90mila euro, sarà il pezzo forte del nuovo ambulatorio per la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS, repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) che aprirà lunedì 20 gennaio presso la sede del Serd di Monselice del Dipartimento Dipendenze dell’Ulss 6 Euganea. In mattinata verranno trattati i primi due pazienti e nella struttura partirà una sperimentazione ‘ad hoc’. La rTMS è una sonda collegata a un neuronavigatore che funge da ‘bussola’ per un’azione mirata, e viene appoggiata sulla ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

