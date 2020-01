‘Non sto bene, devo fare una visita…’: Beatrice Valli preoccupa per la sua gravidanza (Di sabato 18 gennaio 2020) La difficile gravidanza di Beatrice Valli A distanza di tempo Beatrice Valli è tornata a parlare della sua terza gravidanza. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confessato che l’ultimo periodo è stato particolarmente difficile perché lle sono mancate le forze. Per questa ragione nei prossimi giorni si dovrà sottoporre ad una particolare visita per capire se ci sono problemi nella gestazione. Di recente l’abbiamo vista festeggiare il suo compleanno, ma ora il medico le ha consigliato assoluto riposo. In uno sfogo social avuto settimane fa, la compagna di Marco Fantini aveva detto che questa gravidanza è differente rispetto alle precedenti. Ora la ragazza ha voluto rispondere ad alcune domande che i seguaci le hanno fatto su Instagram. L’ex corteggiatrice del Trono classico risponde alle domande dei follower Dopo aver spiegato ai follower dei problemi legati ... Leggi la notizia su kontrokultura

