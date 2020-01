Morto l’uomo più piccolo al mondo. Aveva 27 anni ed era entrato nel Guinness dei primati (Di sabato 18 gennaio 2020) Khagendra Thapa Magar, considerato l’uomo più piccolo del mondo, è Morto a 27 anni in un ospedale in Nepal. Lo ha annunciato la sua famiglia.Khagendra Thapa Magar era alto soltanto 67,08 centimetri ed è Morto di polmonite: “Era stato ricoverato diverse volte per polmonite, ma questa volta il suo cuore era stato coinvolto”, ha detto il fratello.Il nome di Khagendra Thapa Magar è stato inserito nel libro dei Guinness. Khagendra Thapa Magar, nato il 4 ottobre 1992, è stato l’uomo più basso del mondo fino al 14 giugno 2011 quando il nuovo record è stato riconosciuto al filippino Junrey Balawing nel giorno del compimento del 18º anno d’età. È alto 65,58 cm e pesa 4,5 chili.



I suoi predecessori He Pingping ed Edward Niño Hernández erano più alti di lui ma Khagendra non poté veder riconosciuto il proprio record prima del suo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

laterza_vito : RT @La_Bianconera: È morto Pietro #Anastasi. Un simbolo, un capitano, un uomo straordinario. La #Juve con lui riunificò l'Italia una second… - gabryjuve_89 : RT @La_Bianconera: È morto Pietro #Anastasi. Un simbolo, un capitano, un uomo straordinario. La #Juve con lui riunificò l'Italia una second… - ivanagarden : RT @SoleLuna010577: Mi hanno raccontato di un uomo che per 20 anni ha amato una donna, ma non ha mai lasciato sua moglie per amore della fi… -