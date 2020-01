Mercato Juventus, problemi su una cessione: il punto (Di sabato 18 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è al lavoro per cercare di sfoltire la rosa. I bianconeri provano a piazzare altrove diversi esuberi, con un centrocampista che sembrerebbe ormai ai ferri corti con Sarri. Paratici valuta le offerte, anche se nelle ultime ore si sarebbero presentati dei problemi con un club per la cessione. Mercato Juve: Emre Can-Milan, problemi sull’affare Secondo quanto riferito da “Tuttosport” il Milan avrebbe bussato alla porta della Juventus per Emre Can. Il centrocampista tedesco non rientra più nei piani di Sarri e una cessione sarebbe ormai imminente. Sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese i bianconeri non accetterebbero la formula del prestito e l’ingaggio del giocatore sarebbe stato ritenuto eccessivo dai rossoneri. Sullo sfondo oltre al club di Scaroni anche Manchester United ed Everton. Leggi la notizia su juvedipendenza

