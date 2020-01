Mercato Juventus, Milan e Everton su Emre Can: addio imminente (Di sabato 18 gennaio 2020) Mercato Juventus – Il futuro di EmreCan è a un bivio. Ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri alla Juventus, il centrocampista tedesco potrebbe alla fine rientrare in lista per la Champions League sostituendo l’infortunato Sami Khedira. A meno che in questa finestra di calcioMercato non si concretizzi un addio al club bianconero che, alla luce del poco spazio avuto fin qui, il calciatore vedrebbe di buon occhio. La pista Milan si sarebbe riaperta ottenendo anche il gradimento dello stesso giocatore, ma attenzione alla nuova ipotesi dalla Premier League che sembra prendere quota. Mercato Juventus, Emre Can tra Everton e Milan A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’ secondo cui Carlo Ancelotti sarebbe tornato sulle sue tracce per rinforzare il suo nuovo Everton e la trattativa starebbe prendendo corpo in queste ore. Per Emre Can, su input del manager, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

