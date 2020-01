Lazio da record: decimo rigore realizzato su 13 concessi. Immobile insegue Ibra (Di sabato 18 gennaio 2020) La Lazio è la squadra che si è vista fischiare più calci di rigore a favore in questa stagione: con quelli di oggi siamo a quota 13 in Serie A, 14 stagionali e in fondo al sacco ne sono finiti ben 11 per una media-goal di 76,9%. Il principe dagli undici metri è Ciro Immobile, con 10 realizzazioni tra campionato e Coppa Italia. Leggi la notizia su fanpage

lorepregliasco : La Lazio ha già ricevuto 12 rigori quest'anno in 20 partite, eguagliando già a metà stagione il record di sempre de… - pisto_gol : Laz-Nap 1:0 Una indecisione di Ospina che si fa beffare da Immobile condanna alla sconfitta il Napoli e premia la L… - OptaPaolo : 10 - La Lazio ha vinto 10 partite consecutive in campionato, record assoluto nella storia dei biancocelesti in Serie A. Sogno. #LazioNapoli -